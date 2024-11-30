Устойчивое продвижение оккупантов усилило давление на власти Украины с целью начать переговоры о прекращении огня, акцентировали в издании.

Российские войска приближаются к двум опорным пунктам в Донецкой области - городу Курахово и поселку Великая Новоселка. По оценкам аналитиков, их падение может проложить россиянам путь к захвату южной части региона. На фоне этого обеспокоенные потерями украинские власти все больше "разогревают" интерес к возможности начала мирных переговоров с Москвой, пишет The New York Times.

Отмечается, что с лета текущего года оккупационные войска наступали в Донецкой области темпами, невиданными с 2022-го.

Сейчас особенно рискует попасть "в клещи" город Курахово: россияне продвигаются к нему с севера и юга и вошли в его восточные окраины. Параллельно россияне наступают на поселок Великая Новоселка. Как отметили в исследовательском Центре оборонных стратегий, этот населенный пункт является критически важным логистическим узлом для украинских сил, одной из стартовых точек южного контрнаступления Украины летом 2023 года.

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"Российское наступление на юге Донецкой области укрепило логистические пути Москвы в обширный сухопутный коридор, который она захватила на юге Украины. Вытесняя украинские силы из зоны действия артиллерии ключевых железных дорог, российские войска теперь могут свободно управлять железнодорожными узлами для переброски войск и техники с востока на юг, говорят эксперты", - пишет NYT.

Указывается, что это медленное, но устойчивое продвижение оккупантов усилило давление на власти Украины с целью начать переговоры о прекращении огня, акцентировали в издании.

Вместе с тем, по мнению отдельных экспертов, ситуация, хотя и сложная, но не является катастрофической для Украины, поскольку Россия еще не достигла ни одного крупного города в этом районе.

"Позитивным моментом" для Киева в издании назвали удерживание российской территории в Курской области, которую президент Украины Владимир Зеленский рассматривает как "потенциальную разменную монету на переговорах с Москвой".

"Хотя России удалось вернуть себе не менее трети территории в Курской области за несколько месяцев, недавние контратаки, направленные на вытеснение украинских войск, не принесли существенного прогресса", - констатировали в NYT.

Заморозка войны в обмен на членство в НАТО - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на прекращение огня без деоккупации занятых россиянами территорий, если остальная Украина окажется "под зонтиком" членства в НАТО

По его мнению, членство в НАТО для неоккупированных частей Украины может положить конец "горячей фазе войны", но при условии, что Альянс продолжит признавать границы Украины 1991 года.

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