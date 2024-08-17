По его словам, нападение на Курскую область показало, что Россия очень слабо контролирует свои приграничные регионы.

Вторжение Украины в Курскую область обнажило беспорядок и разобщенность в военном командовании Владимира Путина. Об этом заявил в интервью The Independent советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российские вооруженные силы "не оправдывают свое название" и разобщенность и плохая связь между генералами и солдатами на местах раскрыла Украине слабые места для атаки.

Подоляк также добавил: вторжение ВСУ в Курскую область показало, что Россия "очень слабо контролирует" свои приграничные регионы, несмотря на заявления Кремля о том, что это "сильно милитаризованное общество".

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"Мы разрушаем пропагандистское представление о России как о сильно милитаризованном обществе и о том, что у нее есть сильное чувство сплоченности. Репутация их вооруженных сил не соответствует действительности. Операция в Курске очень наглядно это показала", - заявил Подоляк.

Как пишет Independent, российские военные блогеры сообщали о наращивании украинских сил на границе за несколько дней до вторжение, и это говорит о том, что высокопоставленные военные в Москве были в курсе.

Однако как предположил аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми, к этому моменту Москве было уже "слишком поздно" реагировать, поскольку на прибытие подкрепления понадобилась бы минимум неделя.

Он отметил, что главная проблема заключается в недостаточной готовности уже находящихся в Курской области российских сил. Кастехельми назвал призывников, размещенных на курской границе, "менее способными и менее подготовленными", добавив, что "у них не было тяжелой техники в этом районе, и было меньше элементов поддержки".

Вторжение ВСУ в Курскую область - новости

Украинские защитники в начале августа начали операцию на территории Курской области, уже освобождено более 80 населенных пунктов, есть немало ликвидированных российских оккупантов, сотни противников оказались в плену.

При этом, как писало WSJ, успешное вторжение ВСУ в Курскую область обеспечили три фактора - секретность, скорость и применение РЭБ. Зотя за девять дней вторжения Украина, по подсчетам аналитиков, потеряла десятки единиц бронетехники, однако человеческие потери по словам военных, намного ниже, чем в прошлогоднем контрнаступлении.

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