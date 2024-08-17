Сомнительно, что ВСУ начали рискованное наступление, чтобы просто напугать Путина и подбодрить собственное наступление, говорит эксперт.

Украинская операция в Курской области до сих пор вызывает много вопросов, но уже становится понятным, что это не кратковременная акция, а часть долговременной фронтовой кампании, которая может продолжаться до 2025 года. Об этом в авторской статье для Foreign Policy пишет американский военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

Он отмечает, что на фоне Курской операции возникает очевидный вопрос: зачем отправлять войска в РФ, создавая новый участок фронта, если Украина имеет большие проблемы на Донбассе. По мнению аналитика, решение Киева начать операцию, учитывая очевидные проблемы, указывает на планы по долгосрочной траектории войны.

"Вполне возможно, хотя это еще не наверняка, что наступление на Курскую область является не просто оппортунистическим гамбитом, а скорее частью более широкой военной кампании, которая может растянуться до 2025 года, целенаправленно создавая основу для операций в других местах", - пишет Дени.

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Второй главный вывод аналитика: Украина доказала свою способность вести маневренную войну с объединением всех родов войск, чего не удалось достичь в летнем контрнаступлении 2023 года.

По мнению Дени, если его выводы правильные, то наступление в Курской области может оказаться главным поворотным моментом войны.

Аналитик признает, что операция имела очевидный политический эффект, в частности повлияла на восприятие войны западными партнерами Украины. Однако ему "трудно поверить", что главная цель наступления была чисто политической и направленной на усиление переговорной позиции Киева на "несуществующих мирных переговорах" и на стимулирование большей помощи от Запада.

"Сделать вывод о том, что Украина отправит тысячи солдат на север для рискованной операции на территории России - тогда как ее силы на юге и востоке медленно теряют позиции - по чисто политическим причинам, кажется в лучшем случае сомнительным", - пишет он.

Дени отверг озвученные украинской стороной заявления о том, что операция на Курщине призвана перерезать логистику россиян и отодвинуть их от границы, чтобы прекратить обстрелы Сумщины. По его мнению, значительного эффекта в отношении этих целей не будет, учитывая крайне ограниченную зону украинского продвижения.

Зато аналитик более склонен считать, что Украина действительно стремится выманить российские войска с фронта на Донбассе и Запорожье. Причем россиянам придется тратить на это ресурсы в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем Дени сомневается, что после переброски части российских войск под Курск у командования ВСУ появится шанс провести контрнаступление на украинской территории. Ведь украинские войска там слишком истощены, а российские оборонительные укрепления никуда не делись.

"Зато наступление на Курскую область может быть частью более широкой, долгосрочной стратегии кампании, которая имеет целью выиграть время для восстановления силы украинских войск до конца этого года, одновременно остановив медленное, но стабильное продвижение российских войск на востоке", - пишет аналитик, вспоминая в частности украинскую мобилизацию, которая летом только начала набирать темпы.

Вместе с тем Дени не верит, что Курская операция существенно изменит траекторию конфликта в краткосрочной перспективе.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, западные военные оценки предполагают, что Украина направила в Курскую область до 6000 солдат и имеет до 4000 дополнительных военнослужащих для поддержки в Сумской области. По подсчетам The Wall Street Journal, чтобы остановить продвижение украинцев, россиянам нужно перебросить в этот район более 20 тысяч солдат. Сейчас их только около 5 тысяч.

Также мы рассказывали, что украинское руководство больше года рассматривало возможность проведения крупной наступательной операции, подобной наступлению в Курской области.

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