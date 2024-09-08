Курская битва зависит от российской железной дороги, разрешение США может все решить, - BI

Украинцы могли бы разрушить ключевые железнодорожные мосты, если бы партнеры позволили бить своим оружием вглубь территории РФ.

Курская операция помогла Украине захватить территорию размером с Лос-Анджелес и поставила Россию в неудобное положение. Похоже, что это также нарушает работу российской железнодорожной системы. И если США согласятся на требования Украины разрешить более глубокие удары по России с использованием ракет американского производства, способность России перебрасывать войска и поставки может быть серьезно повреждена, пишет Business Insider.

Россия зависит от железной дороги для транспортировки войск и поставок вооружения. Российские подразделения не имеют органических транспортных возможностей, чтобы работать вдали от железнодорожных станций. Проблема сегодня заключается в том, что скопление сил со всей России - около 30 000 военных, по оценкам Украины - для блокирования украинского вторжения перегружает железнодорожные станции в районе Курска и создает нехватку локомотивов.

БелЖД, профсоюз белорусских железнодорожников, объявил, что по состоянию на 12 августа руководство российской железной дороги обратилось к белорусам с просьбой не отправлять поезда на станции Орловско-Курской линии. Это фактически разрывает железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией.

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"На станциях Смоленского района Московской железной дороги наблюдается скопление большого количества "брошенных" поездов (по коду 12 - отсутствие локомотива)", - сообщили в белорусском союзе.

"Это обстоятельство также влияет на ритмичность отправления грузовых поездов с БЖД в направлении Московской железной дороги и приводит к нарушению графика движения", - добавили в компании.

ВСУ уже создали проблемы

Необходимость изменить маршрут поездов из Курска также создала проблемы. Согласно статье от 19 августа на европейском сайте деловых новостей bne IntelliNews, украинский "прорыв привел к серьезному сбою в работе железной дороги, парализовав ключевые маршруты по всей стране". Насколько может быть перегружена российская железнодорожная сеть, неизвестно.

"Мы видели, как белорусские железнодорожники сообщают о том, как россияне захватили железнодорожные перевозки на юго-западе России, чтобы отдать приоритет военному материально-техническому обеспечению для реагирования на Курском направлении. Мы не смогли независимо проверить эти отчеты, но у меня нет причин сомневаться", - сказал Джордж Баррос, эксперт по России Вашингтонского института изучения войны.

Российские железные дороги были в плохом состоянии еще до Курской операции. Блогеры РФ предупредили, что санкции Запада против экспорта шариковых подшипников в Россию привели к ухудшению технического обслуживания и вызвали дефицит локомотивов. Сообщается, что чиновникам российской железной дороги угрожали наказанием, а в 2023 году руководство российской железной дороги признало, что из-за нехватки технического обслуживания локомотивов и запасных частей в прошлом году было отменено 42 600 поездов.

"Из моего собственного опыта, когда я был командиром бригады в 101-й воздушно-десантной дивизии, нам постоянно не хватало грузового транспорта. Дело в том, что ни у кого, даже у россиян, нет достаточного количества локомотивов для больших перемещений в короткий срок", - сказал генерал в отставке Бен Ходжес.

Пока что надежды Киева на то, что Россия отведет войска на Курск от своих наступательных действий на востоке и юге Украины, не оправдались. Российские силы продолжают идти вперед в кровавых атаках на такие места, как Покровск в Донецкой области.

Вместо этого Россия спешно развернула массу военнообязанных, а также силы внутренней безопасности из национальной гвардии Росгвардии, МВД и разведывательной службы ФСБ в рамках "контртеррористической" операции под командованием ФСБ. В любом случае, эти единицы нужно транспортировать со всей России, а затем поставлять им вооружение. Положение на железную дорогу потребует чрезвычайного количества транспортных средств, поэтому вероятно, что российским войскам под Курском понадобится несколько железнодорожных станций, которые зависят от ограниченного количества железнодорожных мостов.

"Много таких узких мест на мостах легко найти", - сказал Баррос, который определил четыре ключевых моста в Курской, Орловской и Брянской областях.

Выдержит ли российская железная дорога?

Однако другие эксперты говорят, что российская железнодорожная система имеет достаточную глубину, чтобы справиться с перебоями.

"Вторжение Украины может заставить Россию переназначить маршруты военной логистики на Харьковский фронт через соседние регионы. Это продлит время, необходимое для поставки материальных средств из Ленинградского и Московского военных округов, но вряд ли это будет значительной задержкой", - сказал Каллум Фрейзер, эксперт по России исследовательского центра британского Royal United Services Institute.

Однако Украина собрала данные о российской железнодорожной системе, что облегчит прерывание работы, отметил Фрейзер. "Оцифровка российской железнодорожной инфраструктуры, включая такие аспекты, как интегрированная система управления инфраструктурой, означает, что Украина получила доступ к данным о поставках оружия с захваченной железнодорожной станции. В этой системе может быть больше слабых мест, которыми Украина могла бы воспользоваться", - добавил эксперт.

Поскольку Украина утверждает, что контролирует 800 квадратных км российской территории вокруг Курска, теперь она имеет передовую базу внутри России, с которой запускает ракеты и беспилотники по целям в глубине России. В частности, американские управляемые артиллерийские ракеты ATACMS могут поражать ключевые объекты, такие как аэродромы, склады снабжения - и железнодорожные мосты. В Курской области около тысячи рек и меньших водоемов.

Украинская авиация уже разрушила несколько мостов через реку Сейм к востоку от Курска. Однако администрация Байдена отказалась предоставить Украине разрешение на запуск ракет большой дальности ATACMS по целям в России за украинско-российской границей. Баррос считает, что Украина может серьезно нарушить российское железнодорожное сообщение и логистику, если США снимут эти ограничения.

"Сеть железных дорог России в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской и Воронежской областях имеет некоторые естественные узкие места, где эти железнодорожные линии проходят через мосты, чтобы пересечь реки. Было бы замечательно, если бы, например, украинские силы могли снизить способность российских сил использовать железную дорогу в этом секторе, используя ATACMS для разрушения этих железнодорожных мостов", - сказал Баррос.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

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