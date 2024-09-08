'Это даст свои результаты': эксперт рассказал о тактике ВСУ в Курской области

Ставка Украины, по мнению эксперта, делается на то, чтобы враг не смог осуществить ротации и настроить логистику.

В Курской области украинские силы продолжают наносить удары по важным логистическим объектам врага. Вскоре эта тактика должна принести результат.

Как сообщил в комментарии 24 Каналу OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, враг в Курской области перешел к маневренной обороне, а украинские защитники пытаются продвигаться на участках, где россияне слабее.

По словам военного обозревателя, общая ситуация на Курщине замедлена по сравнению с продвижениями, которые происходили в первые недели с начала операции ВСУ.

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"Украинские силы движутся очень осторожно на участках, где россияне не имеют достаточно сил для обороны", - отметил Кононученко.

Отмечается, что ВСУ повредили одну из переправ противника на реке Сейм и еще больше усложнили передвижение в этом направлении. Уничтожено по меньшей мере три моста и много понтонных переправ в Курской области. Ставка Украины, по мнению эксперта, делается на то, чтобы враг не смог осуществить ротации и настроить логистику. В результате он будет вынужден уйти оттуда сами.

"Пока не удается достичь этой цели, но время идет и эта тактика даст свои результаты. Впоследствии в рядах врага будет полная дезорганизация, силы не будут иметь нормального обеспечения боекомплекта и даже провизии, не будет возможности эвакуации раненых. Все это приведет к значительным последствиям", - отметил Кононученко.

Эксперт добавил, если наши силы смогут удерживать этот уровень напряжения, то, вероятно, не придется атаковать со стороны украинской границы, потому что россияне будут вынуждены сами покинуть эту зону.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

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