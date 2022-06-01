Мэр города считает, что черниговцы должны видеть перспективы.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что хочет продемонстрировать тренд восстановления города до завершения боевых действий, чтобы люди видели будущее в Чернигове.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

"Самое важное задание, которое я испытываю, исходя из своего жизненного опыта, опыта руководителя и опыта городского головы, заключается в том, чтобы как можно скорее показать тренд восстановления города, не дожидаясь окончания активных боевых действий, для того, чтобы люди это видели и видели будущее в Чернигове", - отметил Атрошенко.

Для поиска партнеров и инвесторов Атрошенко посетил Всемирный экономический форум в Давосе. По его мнению, невозможно выстроить отношения без визуального контакта, ведь личные встречи крайне важны.

"Отвечая на вопрос, стоило ли ехать в Европу, я бы сказал, что там нужно находиться постоянно, это я условно, конечно, говорю. Кто первый будет общаться, кто первый будет нарабатывать эти контакты, то первый получит по той или иной линии определенные гранты, или определенную помощь. Это крайне важно, не дожидаясь, когда государство сможет выделить существенные средства для восстановления Чернигова, все-таки привлечь какие-то средства, скажем, из муниципалитетов или бюджеты других стран", - пояснил городской голова Чернигова.

Атрошенко сообщил, что его личный визит в Давос принес Чернигову 500 тысяч долларов в качестве поддержки от правительства Тайваня. Как уточнил городской голова, эти средства планируют направить на приоритетные для города вопросы, что позволит вовремя начать отопительный сезон и учебный год для школьников.

Кроме этого, немецкий город-побратим Чернигова Мемминген собрал для украинского города помощь в размере 152 тыс. евро. Эти средства планируют направить на приобретение немецкой мусороуборочной машины.

Напомним, в МВД не отвергают возможности попыток России атаковать Киев и Чернигов.

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