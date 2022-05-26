Ситуация в регионе пока стабильная.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус опроверг слухи о необходимости эвакуации из областного центра.

Об этом он написал в своем Telegram-канале

По его словам, сегодня очень много запросов поступает по поводу возможной эвакуации жителей города Чернигова или других населенных пунктов Черниговской области.

"Помните, мы об этом говорили. Есть у врага специальные информационные войска, войска информационной борьбы, и они, не забываем, работают. У меня большая просьба: ничего не изменилось, мы доверяем информации исключительно из официальных источников. Если будет потребность в эвакуации, мы об этом обязательно скажем и обеспечим ее реализацию", - отметил Чаус.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация в области стабильная, хотя осуществляются периодически обстрелы пограничья. "Наши Вооруженные Силы адекватно реагируют, пограничники несут свою службу, поэтому, пожалуйста, большая просьба ко всем — успокоиться", - подчеркнул председатель ОВА.

Слухи о необходимости вероятной эвакуации из Чернигова появились после сообщений в СМИ о возможном повторном наступлении российских войск на Черниговщину.

Напомним, в МВД не отвергают возможности попыток России атаковать Киев и Чернигов.

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