Беседин назвал ситуацию в городе "максимально сложной и критической".

Ситуация в городе Купянске на Харьковщине сейчас максимально сложная и критическая. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала Мы - Украина.

По его словам, у россиян не удается пройти в город и захватить его с тех пор, как в 2022 году он был деоккупирован, поэтому они его начали уничтожать.

"Уничтожать систематически, применяя весь спектр вооружения, в том числе управляемые авиационные бомбы. На сегодня уже 189 авиационных ударов по территории громады. Из них два полуторатонных КАБа", - сообщил Беседин.

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В то же время, подчеркнул он, в громаде остаются гражданские люди, которые ежедневно получают травмы и даже погибают.

Ситуация на Харьковщине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия уже начала наступление на Харьковщину. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг пытается найти слабые места в украинской обороне. При этом Синегубов отметил, что все попытки врага были прекращены Вооруженными силами Украины. "Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", - подчеркнул он.

Также вражеская армия различными видами вооружения обстреливает сам Харьков. Как рассказали в областной прокуратуре, 18 апреля во время удара по Харькову российская ракета взорвалась в воздухе умышленно - с целью нанести как можно больший вред. "При осмотре установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью как можно большего поражения гражданских объектов", - пояснили в ведомстве.

По мнению нардепа, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, оккупанты хотят создать буферную зону по северу Харьковщины, впрочем, у них сейчас нет соответствующих сил. И для этого, отметил он, россияне и начали "харьковскую операцию", которая не достигла того успеха, на который они надеялись, ведь были остановлены украинскими войсками.

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