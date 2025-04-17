У противника есть некоторые резервы, сконцентрированные в одном месте, говорит Костенко.

Российские оккупанты хотят создать буферную зону по северу, впрочем у них сейчас нет соответствующих сил. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос об опасностях на севере Украины, он отметил, что вопрос буферной зоны у российских оккупантов был еще до начала их "харьковской операции", где они хотели потом создать буферную зону.

"Буферная зона - это территория, захваченная россиянами за их границей, на нашей территории, для того, чтобы обезопасить свою территорию от ведения боевых действий и от обстрела там артиллерийским оружием... Это где-то 10-20 километров", - пояснил парламентарий.

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Так, добавил Костенко, россияне хотели сделать это еще более года назад. И для этого была начата, в том числе, и "харьковская операция", которая не достигла того успеха, на который они надеялись, ведь были остановлены украинскими войсками. Депутат сказал:

"И по факту, через некоторое время мы создали там такую условную буферную зону, когда начали именно Курскую операцию. Поэтому противник не оставил, по нашим данным, этих намерений. И хочет все-таки создать буферную зону по северу. Но, есть ли у него сейчас силы, - таких сил, чтобы создать полностью по всей линии границы эту буферную зону глубиной до 20 километров, как об этом говорят и представители Российской Федерации, и как мы это понимаем, - этих сил у них сейчас нет".

Говоря о Курском направлении, Сумском, Костенко заметил, что у врага там есть некоторые резервы, сконцентрированные в одном месте.

"И сейчас мы все делаем, чтобы их рассредоточить... Поэтому, скажем, там угроза есть, на том направлении, но там есть и наши силы и средства, которые будут делать все, чтобы не позволять противнику продвигаться по нашей территории", - подчеркнул он.

Относительно того, смогут ли россияне зайти на нашу территорию, представитель комитета отметил, что "они уже где-то там в нескольких направлениях пересекли границу и наши войска ведут сейчас бои за населенные пункты на нашей территории".

"Но это неглубоко. И сказать, что они их захватили, - пока такой информации нет. Поэтому противник пытается двигаться. Все будет зависеть от наличия у нас ресурсов, наличия у нас резервов и наличия у нас боеприпасов для того, чтобы вести боевые действия", - сказал депутат.

Также на вопрос об использовании дронов и возможностей врага обстреливать нашу территорию, Костенко отметил, что сейчас дроны играют основную роль на поле боя. В частности, дальность FPV-дронов может составлять до 20 километров. Парламентарий подчеркнул:

"Поэтому нам нужно понимать, что наибольшая опасность именно массового применения дронов, - это эта, скажем так, можно говорить буферная зона - 20 километров... Вот ее надо закрывать. Все, что дальше, - пока оно не развито массово".

Так, по его словам, тот, кто первый массово начнет развивать дроны, которые бьют на расстояние более 20-30 километров, получит преимущество на поле боя.

Костенко также отметил, что противник сейчас превосходит нас в вопросе наличия боеприпасов к дронам.

"Сейчас в войсках реально проблематично с боеприпасами. Где-то кто-то, ребята их там варят сами, переделывают боеприпасы. Но так не должно быть. Это должна быть государственная программа и этим должны заниматься специалисты", - сказал депутат.

Война в Украине - ситуация на севере

Как сообщал УНИАН, ранее военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что российские войска, которые сосредоточены в Курской области, будут использованы с целью продвижения вглубь Сумщины.

Эксперт отметил, что на Курщине находится более 60 тыс. российских войск. "Эта группировка, вполне возможно, частично будет использована для попытки продвинуться на Сумщину, создать так называемую буферную зону вглубь нашей территории. Удастся ли это им или нет? Мы эти планы понимаем", - сказал Гетьман.

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