В Харьковской ОВА отмечают, что оккупанты испытывают новые направления для продвижения.

Наступление россиян в Харьковской области продолжается и враг пытается найти слабые места в украинской обороне. Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Новости.LIVE".

"Наступление уже идет. Враг постоянно испытывает все новые направления для себя, чтобы выбрать приоритеты и продвигаться вглубь украинской территории", - отметил он.

При этом Синегубов подчеркнул, что все попытки врага были просчитаны и пресечены Вооруженными силами Украины.

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"Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что российские оккупанты хотят создать буферную зону по северу, впрочем у них сейчас нет соответствующих сил.

Он отметил, что вопрос буферной зоны у российских оккупантов был еще до начала их "харьковской операции", где они хотели потом создать буферную зону.

По его словам, буферная зона - это территория, захваченная россиянами за их границей, на нашей территории, для того, чтобы обезопасить свою территорию от ведения боевых действий и от обстрела там артиллерийским оружием... Это где-то 10-20 километров.

Костенко добавил, что россияне хотели сделать это еще более года назад. И для этого была начата, в том числе, и "харьковская операция", которая не достигла того успеха, на который они надеялись, ведь были остановлены украинскими войсками.

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