Эксперт считает, что Харьковщина вытягивает у российских оккупантов ресурс.

На фоне активизации боев в Курской области у украинцев стали все чаще возникать вопросы о том, почему оккупантов еще не вытеснили с севера Харьковщины. Тем не менее такой поворот событий может стать невыгодным для Сил обороны.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"До формирования ГВ "Север" у границы с Украиной находились группы войск численно чуть больше 35 тысяч человек. ГВ "Белгород" - чуть более 15 тысяч человек, ГВ "Брянск" и ГВ "Курск" - около 10 тысяч человек каждая. Но, после объединения в ГВ "Север", это количество выросло до 50 тысяч человек, а накануне группировка начала наступления на Харьковщину, 10 мая их общее количестве было 53 тысячи человек. Самой многочисленной оставалась бывшая ГВ "Белгород" - около 40 тысяч человек, сейчас около 55 тысяч человек", - написал он.

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Коваленко подчеркнул, что этого ресурса до сих пор не достаточно для того, чтобы улучшить положение российских оккупантов на Волчанском направлении и в районе Липцев. По его словам, Курская операция ВСУ, которая началась в августе, заставила российское командование нарастить группировку "Курск" до 55 тысяч человек.

"Харьковщина вытягивает у российских оккупантов ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, россия, не может их бросить, из-за твердолобой упертости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у РОВ (российских окупационных войск - УНИАН) лишний ресурс, который требуется регулярно обновлять и подпитывать", - объяснил эксперт.

Коваленко считает, что если врага сейчас полностью выбить с Харьковской области, то он получит возможность сосредоточить высвободившийся ресурс на других направлениях.

"Российское командование своим перформенсом в Харьковской области не только не достигло тактических, и тем более оперативно-тактических успехов, а угробило тысячи единиц человеческого ресурса и продолжает его там гробить, но и загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков боевых действий, то возникнет вопрос: "А зачем это все было нужно, да ещё и такой ценой?"", - подчеркнул он.

Кроме того, накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа вывод оккупантов с севера Харьковщины станет очередной "репутационной пощечиной" российскому диктатору Владимиру Путину, заявил Коваленко.

"Поэтому Москва будет до последнего цепляться за север Харьковщины, заливая туда ресурс, не смотря на проблемы на других участках", - написал эксперт.

Коваленко уверен, что север Харьковщины играет роль сковывающей зоны, в которой Силы обороны уничтожают врага. Оттуда оккупатны не могут вывести войска для помощи на других участках фронта.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, почему не всем гражданам страны разрешают воевать на стороне ВСУ. В целом лишь 60 граждан Чехии получили разрешение воевать в Украине.

Кроме того, в CNN назвали один из возможных мотивов наступления ВСУ в Курской области. Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года в декабря отказался говорить, когда Россия вернет себе часть Курской области, на которой находятся Силы обороны Украины.

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