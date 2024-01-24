По российским ракетам преимущественно используются ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался о том, хватит ли Украине снарядов и противоракет для системы противовоздушной обороны (ПВО), передает 24 канал.

"Касательно противоракет - у нас действительно есть некоторая проблематика с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа, которые дефицитны и заканчиваются. С другой стороны, мы видим, что сейчас проводится модернизация ЗРК "Бук", "Куб". На них устанавливается не только новое оборудование, а также возможность использовать пусковыми установками ракеты типа RIM-7 Sea Sparrow и АИМ-9. Это возможность использовать платформу, которых у нас достаточно, для ракет, которых у наших партнеров достаточно", - отметил эксперт.

При этом Коваленко напомнил, что по российским ракетам преимущественно используются ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, а дроны-камикадзе уничтожаются в большинстве случаев стрелковым или зенитно-пушечным оружием:

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"Те же самые самоходные зенитные установки Gepard прекрасно себя продемонстрировали, как и наши мобильные группы перехвата. Так что, именно эта компонента, особенно среднего и большого радиуса действия, вообще не привлекается в таких случаях".

Угроза дефицита ракет к ЗРК Patriot - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что США вскоре не смогут снабжать переданные Украине комплексы Patriot ракетами. Об этом написал пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица Белого дома и Пентагона.

Сообщается, что стоимость данных ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

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