Коваленко обратил внимание на то, что на фото с места крушения "нет признаков разбросанных тел" по полю.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко указал на детали, которые могут подтверждать версию о том, что, вероятно, на борту разбившегося российского самолета Ил-76 были не украинские военнопленные, а зенитные управляемые ракеты (ЗУР) для ЗРК "С-300".

"Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и еще мощная детонация боекомплекта", - отметил он.

Кроме того, комментируя появившиеся фото с места крушения самолета, Коваленко обратил внимание на то, что "по полю нет признаков разбросанных тел":

"Вместе с экипажем - 74 человека на борту, по версии МО РФ, но на поле ни единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине".

Также эксперт заявил, что пленных самолетами не перевозят: "Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 сопровождающих!".

В России упал самолет Ил-76 - что сообщалось

Как писал УНИАН, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76, россияне утверждают, что крушению Ил-76 предшествовали два мощных взрыва в воздухе. В Минбороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

В Министерстве обороны Украины, реагируя на сообщения о крушении Ил-76 в России, заявили, что пока не могут подтвердить, что причиной стала атака Сил обороны.

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