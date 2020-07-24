СМИ назвали имена террористов, казнивших людей вместе с Гиркиным в Славянске в 2014 году

Журналисты обнаружили, что один из соратников террориста Гиркина связан с Владиславом Сурковым, который во время казней был одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина и "архитектором" политики Кремля в Украине.

Журналисты назвали имена пророссийских террористов, устраивавших внесудебные расстрелы украинцев в начале кровопролитной войны на Донбассе в 2014 году. Один из них оказался близок к советнику Путина.

Судьбу отдельных людей оккупанты решали на импровизированных "военно-полевых трибуналах", созданных террористом "ДНР" Игорем Гиркиным, бывшим офицером ФСБ, на тот момент более известным как Игорь Стрелков. Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

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Юридической базой для "трибунала" стал драконовский закон времен Второй мировой войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, на который ссылался Гиркин, предусматривал смертную казнь – Украина отменила ее в 2000 году, в России на нее с 1996 года действует мораторий. К смертной казни приговаривали за преступления, которые боевик Гиркин называл "тяжкими", при этом под ними понимались и мелкая кража, и убийство.

По информации "Радио Свобода", по таким "законам" боевики расстреляли троих местных жителей — Алексея Пичко, Дмитрия Славова и Николая Лукьянова.

Вместе с террористом Гиркиным в этих "военно-полевых трибуналах", приговоривших к смертной казни" Пичко, Славова и Лукьянова, участвовали еще как минимум девять человек. Журналисты установили личности семерых из девяти участников "военно-полевых трибуналов".

На основании документов, найденных в кабинете боевика "ДНР" Гиркина в здании СБУ в Славянске и расследований журналисты "Радио Свобода" нашли и идентифицировали семерых из девяти человек, помогавших Гиркину проводить "трибуналы" и непосредственно ответственных за казни Пичко, Лукьянова и Славова:

Игорь Гиркин

Виктор Аносов (позывной "Нос") - по информации журналистов, он связан с Владиславом Сурковым, который во время казней был "архитектором" политики Кремля в Украине.

Вячеслав Апраксимов (позывной "Балу")

Михаил Николаев (позывной "Седой")

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат")

Александр Зюбанов (позывной "Зубр")

Сергей Трифонов (позывной "Трифон")

Павел Воловой (позывной "Бешеный")

Сергей Здрылюк (позывной "Абвер")

Человек с позывным "Берия".

Как сообщал УНИАН, гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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