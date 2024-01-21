Для того, чтобы началась серьезная переброска техники на плацдарм на левобережье, нашим воинам нужно сначала выйти к линии Северокрымского канала, отметил бывший командир роты батальона "Айдар".

Украинские воины на плацдарме в селе Крынки Херсонской области (левобережье Днепра) на самом деле имеют немного техники.

Пока туда не перебрасывают тяжелую гусеничную технику, рассказал ветеран войны Украины против РФ, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий "24 Каналу". "На самом деле, немного имеем (техники в Крынках, - Ред.). Очень-очень мало и, собственно, тяжелую гусеничную пока не перебрасываем, но на самом деле мы там не только пешком ходим, как это было пару месяцев назад, - колесная уже ездит. То есть осторожная переброска (техники, - Ред.) происходит, но да - пока очень ограниченное", - сказал собеседник.

По его словам, для того, чтобы украинская сторона начала перебрасывать в Крынки технику по-серьезному, необходимо, чтобы наши бойцы сначала вышли к линии Северокрымского канала.

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Ранее Евгений Дикий рассказывал, что украинские силы не только удерживают плацдарм на левобережье, но и расширяют его. Экс-командир роты батальона "Айдар" добавил, что этот плацдарм для российских захватчиков ужасно опасен.

Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман говорил, что защитникам Украины на левом берегу Днепра нужно сделать плацдарм, который будет вдоль реки не менее 20 километров, и 20 километров вглубь от береговой линии, и тогда воины будут двигаться на северо-запад пока еще оккупированного Россией Крыма.

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