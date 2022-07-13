По его словам, ВСУ важно перерезать пути переброски резервов оккупантов, усиление живой силой, техникой, вооружением.

Уничтожение Крымского моста, по которому российские оккупанты перевозят военную технику для своей армии, - это тактическая необходимость для деоккупации юга Украины.

Об этом в интервью "Апостроф" заявил генерал-майором ВСУ Дмитрий Марченко.

По его словам, именно благодаря мосту Россия обеспечивает переброску резервов, усиление живой силы, техники, вооружения оккупантов. Важным условием для ликвидации моста являются ракеты дальностью до 300 километров.

"Действительно, такими ракетами мы могли бы уничтожать их штабы, тыловые пункты поставки топлива, вооружения, военной техники. Мы могли бы вести такую жестокую войну на истощение. Если бы мы уничтожали их боеприпасы, топливо, поставки еды, то вы же понимаете, что в их войсках начался бы хаос", - пояснил генерал-майор ВСУ.

В то же время уничтожение только Крымского моста лишь усложнит для РФ переброску резервов, но не сделает невозможным полностью, потому что в Черном море сейчас находятся десять больших десантных кораблей, которые могут взять на себя функцию паромов.

"Вы же понимаете, что Крымский мост не будет одной целью. Это будет комплекс целей во время нанесения поражения. Я думаю, что корабли тоже подпадут под эти цели", - подчеркнул Марченко.

Перспективы удара по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост. В Кремле усмотрели в его заявлении "анонс теракта". Спикер Путина Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: