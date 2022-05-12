Для переименования надо привлекать широкий круг экспертов.

Глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик убежден, что с переименованием станций столичного метро есть определенные проблемы и нужно привлекать экспертов.

Об этом говорилось в выпуске "Сніданок с 1+1" за 12 мая.

В частности, есть проблемы с переименованием станции "Минская", что возле Минского массива. Для нее путем голосования выбрали название "Варшавская".

Впрочем, названия станций метро должны быть тесно связаны с названиями улиц и объектов поблизости. В Киеве есть Варшавский массив, однако расположен он в 6 километрах от этой станции метро.

Есть проблемы и с переименованием станции "Площадь Льва Толстого". Урбанист отмечает, что в соответствии с действующим законодательством, станцию метро можно называть именем человека только если рядом есть географический объект. Рядом со станцией "Площадь Льва Толстого" есть и сама площадь. Поэтому в случае переименования станции метро, придется переименовывать и саму площадь.

"Для того, чтобы их (станции метро - ред.) назвать, надо привлекать широкий круг экспертов. Не только киевоведов или историков, но и юристов, филологов, возможно, даже поэтов и художников. Если решений будет два или три - только в таком случае стоит подавать на голосование горожан", — говорит Селик.

По его убеждению, если депутаты и проголосуют за переименование по тем предложениям, которые уже есть, то через 2-3 года их придется менять и "доводить до ума".

"В настоящее время экспертный круг уже ведет дискуссию и с депутатами, которые непосредственно будут голосовать, и с членами комиссии по переименованию, чтобы начался экспертный процесс и можно было подойти к каждой названия станции отдельно", — отметил Селик.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине после полномасштабного вторжения РФ началась волна "дерусификации" городских объектов, чтобы уменьшить информационное и культурное влияние московских нарративов, создать предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности и деколонизировать топонимику.

В частности, киевские власти провели опрос о переименовании 5 станций метро. По мнению граждан, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса", "Героев Днепра" - "Героев Украины", "Минская" - "Варшавская", а "Дружбы народов" - "Ботаническая".

Вас также могут заинтересовать новости: