Этой ночью в небе Украины фиксируют российские дроны-камикадзе типа "Shahed", в столице слышна работа сил противовоздушной обороны.

В 23:44 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в воздушном пространстве Киева есть ударные беспилотники, людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытии до отбоя. Также дроны заметили на востоке Винницкой области, они летят юго-западным курсом на Хмельнитчину.

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Обновлено в 00:00: В центральных районах Киева работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Обновлено в 23:50: В воздушном пространстве Броваров, Калиновки и Макарова также есть дроны, там возможна работа ПВО.

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