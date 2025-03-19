Под ударом оказалась больница в Сумах и города Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в небе Украины находится около 40 российских ударных дронов типа "Shahed".

По его данным, БПЛА фиксируют в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей. Кроме того, оккупационная армия РФ попала в больницу в Сумах и нанесла удары по городам Донецкой области:

"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира".

Президент отметил, что кремлевский правитель Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. По его мнению, будет правильно, если в ответ мир отвергнет любые попытки Кремля затянуть войну.

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"Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа для гарантий безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - добавил он.

Прекращение огня

Как сообщал УНИАН, после переговоров в Саудовской Аравии украинские и американские официальные лица объявили, что Киев согласился на предложение о 30-дневном прекращении огня, однако только после официального согласия России.

Путин заявил, что прекращение огня возможно при условии предоставления определенных гарантий, таких как прекращение мобилизации в Украине и поставок западного оружия.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, во время которого Россия согласилась на ограниченное прекращение огня, в частности по атакам на энергетические и инфраструктурные объекты в Украине.

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