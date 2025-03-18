Дети во время атаки находились в укрытиях.

Сегодня утром российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами, обломки упали на территорию школы.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Все соответствующие экстренные службы были направлены на место происшествия.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что на территории учебного заведения по ул. Путивльская указанного района зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА.

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"На открытой местности возгорание. Работают службы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", - добавил чиновник.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 марта (с 19.00 17 марта) противник атаковал Украину 137 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений с территории РФ: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасская область.

Удары РФ по Украине

Напомним, российские оккупационные войска ночью атаковали Украину дронами. В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА возник сильный пожар. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, поврежден инфраструктурный объект.

В то же время сети публиковали кадры пожара и большого столба дыма в Днепропетровской области, от атак оккупантов пострадала и Запорожская область - была атакована одна из прифронтовых общин. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что поврежден объект критической инфраструктуры. Без света остались более 3 тысяч абонентов, в трех селах проблемы с водоснабжением.

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