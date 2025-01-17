Среди раненых четверо детей, одной из девочек всего 1,5 года.

Министерство внутренних дел Украины сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте российских ракетных ударов по Кривому Рогу.

Согласно последним данным, в результате атаки Российской Федерации погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. Разрушениям подверглось здание учебного заведения, также повреждены почти два десятка частных домов, более 10 транспортных средств и четыре многоэтажки.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации сообщил в своем Telegram-канале, что в больнице остаются пятеро раненых, трое из них - в тяжелом состоянии. Всего пострадали четверо детей:

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"Мальчики 9 и 12 лет. А еще девочки, одной из которых всего 1,5 года. Другой - 9. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное".

Обстрел Кривого Рога

Как сообщал УНИАН, сегодня днем российская террористическая армия нанесла удары по городу. По словам президента Владимира Зеленского, россияне били баллистикой.

Одной из погибших оказалась жена переселенца из Херсона. Отец троих детей рассказал журналистам, что в 2022 году дети потеряли родную мать, а теперь им придется хоронить и приемную.

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