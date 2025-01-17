Вероятно, враг нанес удар по городу баллистикой.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области повреждены учебное заведение и жилая застройка, известно о гибели четырех человек.

Обновлено 14:05. На ракетный удар по Кривому Рогу отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Кривой Рог. Российская армия ударила по городу ракетами, баллистикой. Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на данный момент известно о четырех жизнях, которые унес этот удар", - отметил президент.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается одна – ее можно только остановить совместным давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Обновлено 13:41. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что среди четырех погибших – три женщины и мужчина. Пострадали пять человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте.

В городе повреждены две пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Повреждено и не эксплуатировавшееся здание.

Обновлено 13:32. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество погибших увеличилось до четырех.

"К сожалению, уже четверо погибших. Простые гражданские люди, которые просто находились во дворе своего пятиэтажного дома", - заявил он.

Вилкул проинформировал, что понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура.

Обновлено 13:11. По информации Лысака, в результате российской атаки в Кривом Роге повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Чиновник сообщил о гибели трех человек. также есть раненые.

Перед ударом в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии там заявили о двух скоростных целях в направлении Кривого Рога.

Предыдущие атаки РФ на Кривой Рог

Российские оккупанты периодически атакуют город Кривой Рог на Днепропетровщине баллистикой.

Так, 24 декабря 2024 года, РФ ударила баллистикой по городу, попали по жилой 4-этажке. Спасатели вынуждены были разбирать завалы руками, поскольку под обломками находились живые люди. Достать из-под них удалось четырех человек.

Позже стало известно, что в результате атаки количество пострадавших возросло до 17, погиб 34-летний мужчина.

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