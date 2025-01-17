В 2022 году похоронили их родную маму.

Украинец за время полномасштабной войны похоронил двух жен. Вторая супруга погибла в результате сегодняшней российской террористической атаки на Кривой Рог.

Историю мужчины по имени Игорь публикует Telegram-канал СВОИ. В 2022 году он похоронил в Херсоне мать троих своих детей. Сегодня у его старшего сына день рождения, поэтому они вместе новой супругой поехали на рынок за покупками. Во время удара женщину убило обломками в собственном авто:

"Старшая дочь вывезла детей к своей знакомой, у них истерика. Они когда увидели новую маму погибшую... Просто сорвало детей... Представь, в 2022 году родную маму похоронили, а сейчас приемную...".

Удар по Кривому Рогу 17 января

Как сообщал УНИАН, сегодня днем российские захватнические войска нанесли ракетный удар по городу. Эта атака унесла жизни трех женщин и мужчины. Трех человек забрали в больницу в тяжелом состоянии, еще двум помогли на месте.

По данным Днепропетровской областной военной администрации, в результате удара повреждено учебное заведение, две пятиэтажки и здание, которое не эксплуатировалось.

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