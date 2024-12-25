Среди пострадавших от российского удара по жилой четырехэтажке - двое детей.

В Кривом Роге на Днепропетровщине ночью завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, произошедшего накануне. Количество пострадавших людей возросло до 17. Об этом написал руководитель областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что погиб мужчина, которому было 43 года. Среди 17 пострадавших есть девушки 14 и 16 лет.

Кроме того, 12 человек пришлось госпитализировать. Четверо из них в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет и 78-летний мужчина. Лысак сообщил, что в доме, по которому ударил враг, разрушен подъезд с четвертого по первый этажи.

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"Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Изуродованы и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто", - рассказал руководитель ОГА.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, во вторник, 24 декабря, около 15:40 российские захватчики ударили баллистикой по Кривому Рогу, попали по жилой четырехэтажке.

По словам председателя Совета обороны города Кривой Рог Александра Вилкула, завалы разбирали руками, потому что под обломками были живые люди. Четырех человек достали из-под завалов. На месте спасательных работ объявляли минуты тишины, чтобы услышать людей, которые точно еще находились под обломками.

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