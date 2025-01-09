За героизм и отвагу, проявленные во время обороны плацдарма, президент наградил его "Крестом боевых заслуг".

В 126-й отдельной бригаде территориальной обороны рассказали историю бойца, который провел в Крынках, что на левом берегу Днепра, 88 дней.

Рассказ Дмитрия Корда опубликован на странице бригады в социальной сети Facebook. Военный вместе с побратимами должен был оборонять плацдарм Сил обороны. Он вспоминает, что иногда им приходилось отражать до 15 российских штурмов за день:

"К тому же, постоянно были обстрелы. Они начались, когда мы только подошли на лодках к берегу. Земля горела под ногами в буквальном смысле. Перед нашей лодкой сразу что-то взорвалось, мы чудом остались живы. Это, оказалось, было лишь началом ада. Мы смогли закрепиться и круглосуточно отражали атаки россиян".

Им удалось выйти из Крынок только через три месяца. Военные понесли потери, а эвакуация фактически сорвалась, поэтому боец остался один на берегу с тяжелым переломом ноги. В таком состоянии Корда переплыл реку Конка, а затем прошел пешком почти два километра.

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"Течение в реке, хоть она и узкая, было просто бешеное. Я зашел в одном месте, а вышел на берег метров за 200 от него. Переплывал реку дважды - там между ее рукавами есть островок. Потом шел по болотам, опираясь на палку. Я до этого детально изучил карту на "Крапиве", запомнил все, поэтому она все время словно была перед глазами. Мне понадобилось полтора суток, чтобы дойти до наших позиций", - рассказал он.

Бои за Крынки

Напомним, оккупационная армия Российской Федерации захватила поселок в самом начале полномасштабной войны. В ноябре 2023 года стало известно, что Силам обороны удалось создать плацдарм и закрепиться в Крынках.

В июле прошлого года в сети сообщили об отступлении Вооруженных сил Украины из поселка. По данным "Слідство.Інфо", с октября 2023 года по конец июня 2024 там пропали без вести 788 защитников.

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