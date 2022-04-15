13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

Рашисти нанесли ракетный удар по цехам ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", где изготавливали комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун".

Эту информацию официально подтвердили в Укроборонпроме.

Ракетный удар Россия нанесла 15 апреля около 01:30 после сообщения о потоплении Украиной фрегата-крейсера "Москва" в Черном море.

"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360 МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В концерне отмечают, что, несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.

"Динамика поступления военной и специальной техники к самой мощной армии мира — Вооруженных сил Украины — только растет", - отмечают в Укроборонпроме.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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