Евгений Дикий считает, что российское население может простить режиму все, кроме проигрыша в войне.

Россия продолжит существовать, даже если проиграет Украине в войне, впрочем, для действующего режима поражение будет означать окончательную точку в его существовании. Такое мнение высказал украинский ученый, публицист, военнослужащий и общественный деятель Евгений Дикий.

"Россия может существовать даже когда они проиграют эту войну. Как бы нам не хотелось чтобы она наконец распалась, ну гарантий нет... Но, что кремлевский режим не переживет проигрыша в этой войне, это однозначно", - считает эксперт.

Он обращает внимание на ментальность россиян, которые прощали своим правителям любые преступления.

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"Можно полностью вырезать Псков и Новгород, все мужское население, тебя назовут "Грозный", - говорит Евгений Дикий.

В то же время развенчание культа личности состоится только после смерти государственного деятеля.

"Они прощают любые преступления, но не прощают слабость и не прощают проигранные войны. Это Путин очень хорошо понимает", - добавляет эксперт.

Поражение России и возможные последствия

Похожей точки зрения придерживаются американские аналитики, которые считают, что поражение в войне против Украины с гораздо большей вероятностью приведет к падению путинского режима и началу реформ, чем к хаотическому распаду России.

В то же время некоторые западные аналитики считают, что Запад пытается не допустить решительной победы Украины, поскольку из-за этого к власти в РФ может прийти "более непредсказуемый и поэтому более опасный диктатор".

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