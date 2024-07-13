Разница между уничтоженными танками противника и теми, которые получила их армия, с каждым месяцем растет, подчеркнул эксперт.

Продолжается война в Украине, и россияне не в состоянии компенсировать потери в военной технике на поле боя.

Об этом рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран антитеррористической операции, военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Новини.LIVE". "Мы сжигаем в месяц где-то порядка 120-150 в месяц их танков, а вся их оборонка делает 20 новых и 50 снимает со складов и расконсервирует", - заявил он.

Причем разница между уничтоженными танками РФ и теми, которые получила их армия, каждый месяц растет. А если говорить о пушках, то ситуация для Москвы становится еще хуже.

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Ранее стало известно, что россияне могут получать только 6-8 новых самоходных артустановок в месяц из-за проблем с изготовлением для них стволов.

В свою очередь, Украине удалось нарастить изготовление самоходных артиллерийских установок "Богдана". В мае сообщалось, что страна впервые смогла за месяц изготовить 10 таких САУ.

Сообщалось, что из-за недостатка современных образцов россияне вынуждены делать ставку на очень старую технику. В частности, основными танками российской армии могут стать шестидесятилетние Т-62.

Специалисты считают, что до начала войны под открытым небом находилось около 1200 российских Т-80 в относительно "хорошем" состоянии, однако сейчас на базах хранения спутники фиксируют только около 300 таких боевых машин.

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