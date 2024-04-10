За сутки наши военные отправили в ад 830 оккупантов.

Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, за сутки ликвидировано еще 830 российских оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 450080 (+830) человек;

танков - 7132 (+22) единиц;

боевых бронированных машин - 13667 (+47);

артиллерийских систем / РСЗО - 11404 (+18) / 1040 (+1);

средства ПВО - 753 (+0);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37);

крылатые ракеты - 2067 (+2);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15248 (+67);

специальная техника - 1876 (+8).

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В частности, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Видео дня

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

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