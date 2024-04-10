Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, за сутки ликвидировано еще 830 российских оккупантов.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 450080 (+830) человек;
- танков - 7132 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин - 13667 (+47);
- артиллерийских систем / РСЗО - 11404 (+18) / 1040 (+1);
- средства ПВО - 753 (+0);
- самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37);
- крылатые ракеты - 2067 (+2);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15248 (+67);
- специальная техника - 1876 (+8).
Война в Украине: новости
За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В частности, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.