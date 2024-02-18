В Краматорске поисково-спасательная операция еще продолжается.

Продолжается война в Украине против россиян, и стало известно, что возросло число погибших от удара по Славянску и Краматорску - под завалами нашли тела еще двух человек.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Так, на месте разрушенного ракетным ударом помещения школы, что в центре Славянска, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая, найдено тело одного человека. По данным прокуратуры, в охваченном огнем из-за попадания снаряда здании находился сторож. "Вероятно, его тело утром 18 февраля 2024 года обнаружили среди завалов спасатели", - говорится в сообщении.

Еще одна жертва российского удара была обнаружена в Краматорске во время разбора завалов разрушенного частного жилого дома, где проживали трое гражданских. О двух погибших стало известно вчера.

"Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын - их тела деблокировали. В ходе поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши", - информирует прокуратура.

Также в больницу доставлены супруги-пенсионеры, которые получили травмы, находясь в собственном доме - это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена. Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждено более 20 домохозяйств и автомобиль.

Славянск и Краматорск сегодня в центре внимания - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, вчера во второй половине дня российские оккупанты ударили по Донецкой области. Тогда заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что только в Краматорске разрушены 2 дома, еще более 20 - повреждены. Он отметил, что в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что около 20:00 россияне попали по школе города. Он отметил, что в этом здании находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. По словам Ляха, под завалами школы может находиться один человек.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Краматорске спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, 1977 года рождения. А еще через некоторое время информировал, что спасатели достали из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины.

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