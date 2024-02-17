В Славянске оккупанты обстреляли школу.

Российские оккупационные войска ударили по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба. Отмечается, что только в Краматорске разрушены 2 дома, еще более 20 – повреждены.

"В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор – вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23", – говорится в сообщении.

В то же время в Славянске оккупанты ударили по школе. Мэр города Вадим Лях рассказал, что около 20:00 было попадание в ООШ 18.

"В ее здании находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Под завалами школы может находиться один человек. Ведутся работы по ликвидации пожара и разбору завалов", – подчеркнул он.

В Донецкой ОВА поделились фото с мест атаки:

Обновлено 22:49: На месте удара по Краматорску идет спасательная операция. Спасатели ГСЧС разбирают завалы домов – по предварительной информации, там могут находиться три человека, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Впоследствии он добавил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины 1977 года рождения.

"Вероятно, еще 2 человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается", – написал Филашкин.

Обстрелы украинских городов

17 февраля российские оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области. Одна из бомб попала в многоквартирный дом. Сообщалось, что российские войска, по предварительным данным, сбросили на Купянск по меньшей мере пять авиабомб.

По состоянию на 22:30 было известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых в результате удара по Купянску. Пострадали трое женщин и двое мужчин.

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