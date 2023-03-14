Повреждены девять многоэтажек, детсад, здание "Ощадбанка" и два гражданских авто.

Количество раненых в результате утреннего удара по Краматорску выросло до семи. Местные власти подтвердили гибель одного человека.

"Количество жертв утреннего удара по Краматорску возросло до 1 погибшего и 7 раненых", - говорится в сообщении Донецкой областной военной администрации.

Отмечается, что повреждены девять многоэтажек, детсад, здание "Ощадбанка" и два гражданских авто.

"Россия ежедневно атакует мирные города украинской Донецкой области, пренебрегая всеми правилами ведения войны. За все ответит!" - указано в сообщении.

Ракетный удар по Краматорску - что известно

Утром во вторник, 14 марта, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили ракетой по центру Краматорска. Вражеская ракета попала в трехэтажный дом. По данным местных сообществ, под завалами разрушенного оккупантами дома находились люди.

Затем стало известно, что один человек умер от полученных травм в больнице, а еще троим оказывают медицинскую помощь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Также он выразил соболезнования родным погибших.

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