Президент напомнил, что спасательные работы еще продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар россиян по Краматорску, заявил, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением.

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным", - написал он в Telegram.

Президент напомнил, что спасательные работы еще продолжаются.

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"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, отнимающий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", - подчеркнул глава государства.

Удар РФ по Краматорску - детали

Утром 14 марта председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что россияне ударили ракетой по центру Краматорска, в результате чего повреждены шесть многоэтажек.

Известно о по меньшей мере трех раненых и одном погибшем. Спасательные работы продолжаются, поэтому количество жертв может вырасти.

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