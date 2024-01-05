Оккупанты смогли закрепить успехи вокруг Марьинки.

В Украине на прошлой неделе наземные бои по-прежнему характеризовались либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением оккупантов на ключевых участках.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, на севере, в районе Купянска, западная группа войск РФ продолжает проводить крупномасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

В то же время на севере Донецкой области Вооруженные силы Украины сохранили стабильную линию фронта перед небольшими атаками захватчиков в районе Бахмута.

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По данным британцев, продолжаются активные бои за Авдеевку. Врагу удалось закрепить успехи, достигнутые в конце декабря 2023 года вокруг Марьинки, где они продвинулись к западной окраине города после девяти лет боев в этом районе.

"На юге Украины российские Воздушно-десантные войска, скорее всего, достигли минимального прогресса в новой попытке выбить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки", - добавили в Минобороны Британии.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте между ВСУ и российскими захватчиками произошло 59 боевых столкновений.

Как пишет The Telegraph, Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку РФ усиливает бомбардировки региона.

По данным The Economist, в этом году главным направлением военных усилий Украины станет Крым, тогда как линия фронта на материке почти не изменится.

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