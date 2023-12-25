Пока нет уверенности в том, что враг сможет взять Авдеевку в кольцо, это пока предположение, подчеркнул Гетьман.

Российские захватчики уже несколько раз "переносили" дедлайн захвата Авдеевки Донецкой области. Сейчас появилась новая дата – до 15 марта.

"Россияне осуществляют штурмы Авдеевки не потому, что этот город имеет стратегическое и военное значение, а потому, что это основа для того, чтобы выполнить приказ Путина. Ранее армии РФ была поставлена задача захватить Авдеевку до 14 декабря, затем был следующий дедлайн до 1 января. А если не удастся, то россияне уже готовы на еще один дедлайн – это уже до 15 марта, когда будут проходить выборы президента РФ", – объяснил в эфире "Эспрессо" военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В то же время он подчеркнул, что пока Вооруженным силам Украины хватает сил и средств для удержания обороны Авдеевки. Кроме того, разработан план выхода войск из города на случай такой необходимости.

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"Если нужно будет отходить, то будет команда на отвод, и это довольно сложная тактическая операция. Пока нет уверенности в том, что враг сможет взять Авдеевку в кольцо, это пока предположение. Если противник привлечет дополнительные силы и средства, то держаться за Авдеевку нет смысла со стратегической точки зрения. Но это не повлияет на всю линию Восточного фронта", – констатировал майор запаса НГУ.

Война в Украине: важные новости

Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, 25 декабря Кабмин "должен был бы внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных".

Тем временем в Генштабе отчитались о ситуации на фронте. ВСУ отбили десятки атак. В частности, на Купянском направлении Силы обороны отразили 21 атаку врага.

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