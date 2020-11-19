Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ произошло в режиме видеоконференции.

На переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось согласовать новые технические детали разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье».

Об этом говорится в сообщении на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Читайте такжеБоевики применили оружие в районе Марьинки-ООС

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ.

«Повестка дня: обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ. Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали по поводу разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье», - сообщили в украинской делегации в ТКГ и добавили, что работа продолжается.

Почему не работают КПВВ на Донбассе

С 10 ноября Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

В Донецкой области функционируют КПВВ «Гнутове», «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское», в Луганской области - КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Впрочем, российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения. Граждан возвращают на подконтрольную Украине территорию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

В то же время, в Европе призвали Россию заставить боевиков открыть КПВВ в Счастье и Золотом. В заявлении Франции и Германии подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страдания людей на востоке Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская