На переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось согласовать новые технические детали разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье».
Об этом говорится в сообщении на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook.
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Сегодня в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ.
«Повестка дня: обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ. Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали по поводу разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье», - сообщили в украинской делегации в ТКГ и добавили, что работа продолжается.
Почему не работают КПВВ на Донбассе
- С 10 ноября Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.
- В Донецкой области функционируют КПВВ «Гнутове», «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское», в Луганской области - КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».
- Впрочем, российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения. Граждан возвращают на подконтрольную Украине территорию.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
- В то же время, в Европе призвали Россию заставить боевиков открыть КПВВ в Счастье и Золотом. В заявлении Франции и Германии подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страдания людей на востоке Украины.
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