Россиян призывают бежать из Украины, пока они еще живы.

Спецназовцы Центра специальных операций Службы безопасности Украины "А" уничтожили российский танк Т-80. Экипаж этого танка сильно поплатился за то, что пришел на нашу землю с войной.

Как сообщил пресс-центр СБУ, враг некоторое время "кошмарил" украинские передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков.

"Но это продолжалось недолго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. А экипаж настолько панически убегал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта. Уничтожим всех, кто пришел на нашу землю с оружием! Русские, бегите пока еще живые!", - говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, в Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 декабря в технике ориентировочно составили: 2 тыс. 929 танков, 5 тыс. 905 боевых бронированных машин, 1 тыс. 915 артиллерийских систем, 395 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолетов. Ликвидировано около 92 тыс. 200 человек личного состава.

Кроме этого, в оккупированном Токмаке ВСУ ударили по месту размещения оккупантов. В здании лицея находились военнослужащие Российской Федерации. А на Донбассе украинские войска уничтожили инженерную группу россиян. Отмечается, что эта группа захватчиков прибыла на Донбасс строить укрепления для оккупационных войск рашистов.

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