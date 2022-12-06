В здании лицея находились военнослужащие Российской Федерации.

Силы обороны Украны ночью нанесли удар по зданию в оккупированном Токмаке Запорожской области, где размещалась живая сила российской вражеской армии.

Как сообщает издание Риа-Мелитополь, в пророссийских пропагандистских телеграм-каналах уже обвиняют ВСУ в обстрелах, не уточняя, что в здании лицея находились военнослужащие Российской Федерации.

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Ситуация в Запорожской области

В последнее время ВСУ нанесли точные удары по местам сосредоточения оккупантов в Запорожской области. В результате удалось ранить более 230 окупантов и уничтожить 15 единиц техники.

Враг постоянно проводит эвакуацию раненых в регионе. Грузовики и автобусы были отправлены в сторону Мелитополя.

Ранее в результате поражения вражеских подразделений в Запорожской области ранены около 100 оккупантов, уничтожено 5 единиц военной техники.

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