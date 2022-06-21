По данным командования, оккупанты понесли большие потери.

Украинские военные нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный (Одесская обл.), который оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения в нашу страну.

Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как отмечается, оккупанты понесли большие потери.

"Нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли "островным гарнизоном", учитывает значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения", - сказано в сообщении.

По данным командования, состав корабельной группировки врага за ночь не изменился, поэтому угрозы остаются такими же.

В командовании также рассказали о сложной ситуации на Херсонщине. Там оккупанты применяют различное оружие, включая то, что запрещено международными конвенциями. Критической остается ситуация с восстановлением электроэнергии и воды в селах Бериславского района.

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