Возле Крыма поражен ВДК "Цезарь Куников" / wikipedia.org

Дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря утром среды, 14 февраля.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированных собеседников в ГУР, в результате удачной атаки российский корабль пошел ко дну.

"Источники УП сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки ВДК "Цезарь Куников" затонул", - пишет издание.

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Зато официальных комментариев пока нет. Об атаке молчат и русские.

Взрывы в Крыму 14 февраля - последние новости

Как сообщал УНИАН, утро 14 февраля в Крыму началось тревожно. Местные паблики сообщили, что в районе поселка Симеиз Ялтинского района слышны пулеметные очереди.

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"Крымский ветер" сообщил, что в море около 7 утра прозвучали взрывы, однако пусков ракет не было. По словам одного из очевидцев, был атакован российский корабль.

Впоследствии появилось нечеткое видео, на котором видно, как в море что-то горит. Жители поселка Кацивели почувствовали сильную ударную волну. Вероятно, взрывается боекомплект пораженного корабля. Для спасения тонущего судна подошел еще один корабль, также видна неподалеку подводная лодка.

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