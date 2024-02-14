Песков послал журналистов к Шойгу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о потоплении большого десантного корабля "Цезарь Куников". Как пишет ТАСС, он уклонился от ответа во время пресс-конференции с журналистами.

Так, Песков заявил, что комментировать ход войны в Украине - это "прерогатива исключительно Министерства обороны" и порекомендовал обратиться к пресс-службе военного ведомства.

"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Я по этому поводу ничего сказать не могу", – сказал спикер Кремля.

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Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Как писал УНИАН, рано утром 14 февраля жители оккупированного Крыма сообщили в соцсетях, что в районе Алупки вероятно был атакован корабль – в море были взрывы, выстрелы и виднелся дым.

Вскоре украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе спецоперации ГУР Украины был потоплен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Его атаковали с помощью морских дронов.

Затем было опубликовано видео, снятое непосредственно морскими дронами. Несмотря на плохое качество картинки в целом, виден процесс погружения под воду большого корабля, лежащего на боку.

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