Сегодня в Черном море под Алупкой был уничтожен БДК "Цезарь Куников", данный факт уже официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал об особенностях этого корабля и объяснил, почему его уничтожение настолько важно.
Как рассказал эксперт, БДК "Цезарь Куников", относится к БДК проекта 775. Он был введён в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске. Его полное водоизмещение 4 тыс тонн. Экипаж в полном составе - 87 чел.
"Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал - это 12 единиц бронетехники и не менее 340 чел десанта", - отмечает эксперт.
Он отметил, что неизвестно, был ли загружен этот корабль во время поражения, и если и был, то чем.
Но даже если он шёл порожняком, отмечает Коваленко, это всё равно очень значительное достижение.
"Ведь в России ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли", - подчеркивает эксперт.
Уничтожение БДК "Цезарь Куников" - что известно
Утром в среду стало известно, что недалеко от Крыма подбили БДК "Цезарь Куников", в результате удачной атаки российский корабль пошел ко дну.
Позже в Генштабе ВСУ подтвердили проведение совместной удачной операции с ГУР Минобороны по уничтожению корабля. Сообщалось, что он находился возле Алупки. В ГУР уточнили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5".