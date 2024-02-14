В России ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли.

Сегодня в Черном море под Алупкой был уничтожен БДК "Цезарь Куников", данный факт уже официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал об особенностях этого корабля и объяснил, почему его уничтожение настолько важно.

Как рассказал эксперт, БДК "Цезарь Куников", относится к БДК проекта 775. Он был введён в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске. Его полное водоизмещение 4 тыс тонн. Экипаж в полном составе - 87 чел.

"Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал - это 12 единиц бронетехники и не менее 340 чел десанта", - отмечает эксперт.

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Он отметил, что неизвестно, был ли загружен этот корабль во время поражения, и если и был, то чем.

Но даже если он шёл порожняком, отмечает Коваленко, это всё равно очень значительное достижение.

"Ведь в России ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли", - подчеркивает эксперт.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников" - что известно

Утром в среду стало известно, что недалеко от Крыма подбили БДК "Цезарь Куников", в результате удачной атаки российский корабль пошел ко дну.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили проведение совместной удачной операции с ГУР Минобороны по уничтожению корабля. Сообщалось, что он находился возле Алупки. В ГУР уточнили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5".

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