Также уничтожено несколько десятков единиц вражеской техники.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевые потери российских оккупантов.

С 24 февраля 2022 года по 15 июня 2023 года враг потерял около 217910 своих военных, за минувшие сутки ликвидировано 580 оккупантов, говорится в сводке.

Кроме этого, враг потерял 3955 (+12) танков, 7667 (+14) боевых бронированных машин, 3793 (+10) артиллерийских систем, 604 (+1) РСЗО, 301 (+1) вертолет, 3333 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1199 (+3) крылатых ракет, 519 (+3) единиц специальной техники.

Вражеские потери среди кораблей и катеров, автомобильной техники и автоцистерн, средств ПВО и самолетов остались без изменений.

Потери РФ в Украине - последние новости

За прошедшую неделю, когда украинские силы продолжали контрнаступательные операции, оккупанты понесли значительные потери и российские пропагандисты начали спекулировать на этой теме. В Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении соотношение в погибших – 8,73 оккупантов на одного украинского военного. На Запорожском направлении погибших у врага в 5,3 раз больше.

Как сообщал Генштаб, за сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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