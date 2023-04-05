Глава Минобороны Украины отметил, что оценка Перта Павела носит субъективный характер.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников высказался относительно заявления президента Чехии Петра Павела о единственном шансе ВСУ на контрнаступление. Он считает, что оценка чешского политика субъективна.

"Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер", - отметил глава украинского оборонного ведомства в интервью NV.

При этом он считает, что заявление Павела может быть полезно для Украины

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"Европейские страны должны мощнее объединиться и усилить помощь Украине, чтобы это контрнаступление, этот удар был максимально успешным и эффективным, чтобы не дать шанса врагу сдержать это контрнаступление. То есть, его призыв таков. Очень часто публичные заявления политиков, особенно первых лиц, нужно читать и толковать как символы не совсем так, как они прозвучали", - подытожил Резников.

Контрнаступление Украины - что известно

Украина вместе с западными союзниками усиленно готовится к контрнаступлению и освобождению от российских оккупантов всей территории страны. В связи с этим украинские военные проходят обучение на современной технике, которую союзники передадут Украине, на полигонах в Европе с лучшими инструкторами.

При этом президент Чехии Петр Павел считает, что украинские военные будут иметь лишь одну попытку для успешной операции по освобождению украинских территорий. Он считает, что у западных союзников в этом году на новые наступления не хватит ресурсов.

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