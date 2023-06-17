В частности, наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в утренней сводке Генштаба.

Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и три района сосредоточения личного состава противника.

Также под удар украинских защитников попали пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.

Российские потери - последние новости

С начала полномасштабного вторжения на войне против Украины уже ликвидировано 218 500 оккупантов, из них 590 по состоянию на 16 июня 2023 года.

Большие потери РФ сказались, в частности, на эвакуации "трехсотых" захватчиков. Как отметил Генштаб в своей утренней сводке, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

Война новости - актуальное

Украинские войска ведут активное наступление на юге. Силы обороны имеют тактический успех, продвигаются на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

Так, на восточных участках фронта враг пытается вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

В то же время, на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

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