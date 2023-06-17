Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть, в частности, это сказалось на эвакуации "трехсотого" личного состава.

Как отмечает Генштаб в своей утренней сводке, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.

Потери РФ в Украине - последние данные

С начала полномасштабного вторжения на войне против Украины уже ликвидировано 218 500 оккупантов, из них 590 по состоянию на 16 июня 2023 года.

Традиционно наибольший урожай из разбитых российских колонн ВСУ продолжают собирать на Таврическом направлении. Там уничтожено еще более четырех рот россиян, подбито 53 единицы военной техники врага.

Кроме того, украинские подразделения артиллерии и ракетных войск за минувшие сутки поразили три района сосредоточения личного состава российских захватчиков и две станции радиоэлектронной борьбы.

Также появилось видео вероятного удара HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ под Кременной, который, по свидетельству рашистских "военкоров", ликвидировал сотни солдат РФ.

Отдельно спутник Planet Labs зафиксировал последствия попаданий Вооруженными силами Украины по базе российских оккупантов неподалеку оккупированного Геническа.

Указывалось, что подтвержденные потери российских оккупантов во время боевых действий в Бахмуте и Угледаре Донецкой области в первые пять недель 2023 года превысили потери, которые Россия понесла в первые пять недель полномасштабного вторжения в Украину.

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