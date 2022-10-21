В Херсоне прекращают работу объекты гуманитарной сферы.

На оккупированную часть Херсонской области прибыло до 2 тысяч российских мобилизованных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на сегодняшнее утро.

"По имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для восполнения потерь и усиления подразделений на линии соприкосновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных", - говорится в сообщении. Видео дня

Вместе с тем оккупационные власти выдали распоряжение о подготовке эвакуации так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей, добавили в Генштабе.

Кроме того, в Херсоне прекращают работу объекты гуманитарной сферы.

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 19 октября коллаборант Владимир Сальдо сообщил о намерении вывезти на левобережье Херсонской области и в Россию около 60 тысяч человек.

20 октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты создали альтернативную переправу вдоль полуразрушенного Антоновского моста в Херсоне и, прикрываясь мирным населения, переправляют на левый берег Днепра свои семьи, документацию, "пенсионный фонд" и "банковские учреждения". Гуменюк отметила, что оккупационным властям боязно, они в ужасе и понимают, что продвижение вооруженных сил неизбежно.

Антоновский мост для оккупантов был транспортно-логистической артерией, но ВСУ установили огневой контроль над этой переправой через Днепр.

В соцсетях поздно вечером 20 октября появилась информация об ударах ВСУ по району Антоновского моста. Местные жители распространили видео с ночными "прилетами" и громкими взрывами.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты при отходе с правого берега Днепра в Херсонской области минируют дамбу Каховской ГЭС.