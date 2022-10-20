Россия, по данным ОП, готовит принудительный вывоз украинцев.

В Офисе президента раскрыли план России по возможному теракту на Каховской ГЭС.

Об этом написал советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он в частности отметил, что Россия готовит техногенную катастрофу.

"Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственный отступление. Россия готовит техногенную катастрофу", - говорится в сообщении.

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Каховская ГЭС: последние новости

Российский генерал, которого назначили командовать войной РФ против Украины, - Сергей Суровикин, 18 октября сказал, что Киев якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская сторона может атаковать Каховскую ГЭС обвинить в этом Киев и использовать спровоцированную наводнение для прикрытия отступления своих сил из Херсонской области.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

Оккупанты похвастались, что после масштабного вторжения в Украину разблокировали Северо-Крымский канал. Забор воды для этого канала производится в Каховском водохранилище.

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