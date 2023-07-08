На Донбассе за сутки были десятки боев, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки российские захватчики на Лиманском направлении пытались вытеснить украинские войска с занимаемых ими позиций в районе северо-западнее Берестового, проводили штурмовые действия, но не имели успехов.

Противник сосредотачивает свои главные усилия на Лиманском, Марьинском, Бахмутском, Купянском и Авдеевском направлениях, за сутки там было 36 боев, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, которая опубликована в субботу утром, 8 июля.

По его данным, на Марьинском направлении противники пытались атаковать наших защитников возле города Марьинка, использовали артиллерию, но вражеские усилия были напрасными.

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На Авдеевском направлении противник тщетно пытался наступать возле Авдеевки, Невельского и села Новокалиново. Врага поддерживала авиация.

На Бахмутском направлении противники совершали атаки у Берховки, вели плотный огонь из авиации и артиллерии, но не смогли добиться успеха.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отражены все атаки врага. Кроме того, враг тщетно пытался наступать возле Благодатного на Шахтерском направлении.

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Россияне сосредотачивают главные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских воинов на Херсонском и Запорожском направлениях.

Наши защитники продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и бьют по противнику.

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В Генштабе ВСУ 7 июля вечером поделились, что враг сосредотачивал основные усилия на Купянском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, там было около 20 боевых столкновений.

Стоит отметить, что украинские воины двигаются вперед на Бахмутском направлении. В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что наши бойцы у Бахмута добились тактически значительных успехов.

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