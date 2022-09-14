На Харьковском направлении огневому воздействию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

После успешного контрнаступления военнослужащих Вооруженных сил Украины значительно снизилась интенсивность обстрелов со стороны российских захватчиков в Харьковской области.

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, противник и дальше сосредоточивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях.

В частности, враг осуществляет огневое поражение позиций украинских подразделений вдоль всей линии соприкосновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку.

Видео дня

Также противник продолжает терроризировать гражданское население Украинского государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. В частности, от авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в частности Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска.

"В целом, в течение текущих суток, учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника", - говорится в сводке.

В то же время, сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Как отмечают в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

При этом, на Северском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

"На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огневому воздействию подверглись населенные пункты Басово и Купянск", - отмечается в сводке.

Однако на других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии.

В частности, на Краматорском направлении оккупанты стреляли в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселая;

- на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

- на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов и Малые Щербаки;

- на Южнобугском направлении - в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Ставок, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

Как сообщал УНИАН, в ВСУ заявили, что количество техники, которую оставили оккупанты во время отступления с Харьковщины, впечатляет.